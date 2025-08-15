Afrobasket : le Sénégal affrontera le Soudan du Sud en barrages

Après sa victoire convaincante contre le Mali (80-70), synonyme de deuxième place dans le groupe D, l’équipe nationale du Sénégal connaît désormais son adversaire pour les barrages qualificatifs aux quarts de finale. Les Lions de la Téranga affronteront lundi le Soudan du Sud, dans une rencontre qui s’annonce disputée entre deux sélections ambitieuses.



Jeune nation de basketball, le Soudan du Sud a enregistré une progression remarquable sur la scène africaine, tant chez les hommes que chez les femmes. Lors du dernier Afrobasket féminin en Côte d’Ivoire, il avait décroché la troisième place en battant le Sénégal dans le match de classement.



Pour ce match de barrage, les joueurs de Ngagne Desagana Diop sont conscients du défi. Malgré ses deux défaites en phase de groupe face à la Guinée et à l’Angola, le Soudan du Sud demeure une formation solide et talentueuse que le Sénégal devra aborder avec sérieux pour espérer atteindre le Top 8.

