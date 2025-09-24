Afrique du Sud: nombreuses réactions après que l'ambassadeur en France a été retrouvé mort à Paris

Selon les premiers éléments de l'enquête communiqués par la procureure de la République française, la femme de Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, dit Nathi, avait signalé la disparition de son mari la veille de sa mort. Le diplomate, parti sur les coups de 16h30 de chez lui, devait se rendre à un cocktail. C'est sur les coups de 21h30 que celle-ci a reçu un SMS. Dans ce message, l'ambassadeur en poste depuis février 2024 « lui présentait ses excuses » et « manifestait l'intention de mettre fin à ses jours », précise le communiqué.



Son corps a été retrouvé par un vigile de l'hôtel vers 11h30 ce mardi matin, dans la cour intérieure de l'établissement, où il avait effectué une réservation une dizaine de jours auparavant. Le mécanisme de sécurité de la fenêtre de sa chambre, située au 22e étage, a été forcé, mais les enquêteurs n'ont retrouvé « aucune trace de lutte, de médicament ou de stupéfiant », détaille le parquet. Interrogé, le personnel de l'hôtel affirme, pour sa part, que le mécanisme anti ouverture de la fenêtre en question a été forcé à l'aide d'une paire de ciseaux retrouvée sur place.



Dans un communiqué, le ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Ronald Lamola, indique que « sa mort est non seulement une perte nationale, mais aussi une perte ressentie au sein de la communauté diplomatique internationale ». « Les raisons de sa mort prématurée font l'objet d'une enquête menée par les autorités françaises », ajoute le communiqué.



Plusieurs fois ministre

Sur X, le président Cyril Ramaphosa a écrit que « l'ambassadeur Mthethwa a servi la nation à divers titres » et qu'au cours de son dernier mandat, « il a contribué à approfondir les relations entre l'Afrique du Sud et la République française, ce qui a profité aux particuliers et aux entreprises des deux pays, et a fait progresser notre coopération sur la scène internationale ».

Avant de prendre son poste d'ambassadeur à Paris en février 2024, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa avait été à la tête de plusieurs ministères, dont celui de la police entre 2008 et 2014. Un mandat entaché par la violente répression de la grève des mineurs de Marikana, en août 2012, où 34 personnes avaient été tuées par les forces de l'ordre. Il a ensuite successivement occupé les poste de ministre des Sports, puis celui des Arts et de la Culture.



Figure de la lutte contre l'apartheid, proche de l'ancien président Jacob Zuma, il avait fait ses armes au sein du Congrès national africain (ANC), parti au pouvoir depuis les premières élections démocratiques de 1994, d'abord au sein de son aile militaire dans la guerre contre l'apartheid, puis en tant que haut responsable. « Dans chacun de ses postes, il a cherché à apporter transformation, cohésion et dignité à notre peuple », a pour sa part partagé l'ANC, avant d'ajouter qu'entre « ​​​​​​​2007 et 2022, il a été un guide pour donner la direction à notre mouvement ».