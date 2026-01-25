Menu
L'Actualité au Sénégal

Affaire criminelle à Thiès : cinq accusés écopent de la perpétuité


Rédigé le Lundi 26 Janvier 2026 à 18:17 | Lu 21 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


CHAMBRE CRIMINELLE DE THIÈS : Cinq prévenus condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité
Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr

il y a 8 minutes
104 Lectures
0 Commentaires
|
English
image
CHAMBRE CRIMINELLE DE THIÈS : Cinq prévenus condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité

Le juge de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès a rendu son délibéré portant sur des affaires d'association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec infraction, viol, détention illégale d'armes ayant entraîné la mort et détention de chanvre indien. L'audience a été tenue le 9 décembre 2025 et a concerné les neuf prévenus A. Sow, M. Ka, M. Sow, A. Ka, A. R. Diop, A. Ba, A. K. Sow, P. Sow et D. Sow.

Ils sont accusés d'avoir cambriolé la ferme de la partie civile A. Sall, un émigré qui venait de rentrer des États-Unis, puis violé sa femme M. R. Ndiaye avant de tuer par balle le sieur O. Bassène qui avait volé à leur secourir. Ces faits s'étaient déroulés au cours de l'année 2021.

À la barre, A. Sow, un ex-employé dans cette ferme, a reconnu avoir volé une motopompe appartenant à A. Sall, en compagnie d'A. Diop et A. K. Sow, mais que ce vol a précédé le cambriolage. Les autres prévenus ont tous nié les accusations devant le juge, même si certains ont reconnu les faits à l'enquête préliminaire.

Le procureur a estimé qu'A. Sow, A. Diop et A. B. Sow sont coupables du vol de la motopompe et a requis cinq ans de réclusion criminelle. Le ministère public a ensuite reconnu A. Sow, D. Sow, M. Ka, P. Sow et D. Sow coupables d'association de malfaiteurs, de vol commis la nuit avec infraction, d'usage d'arme ayant entraîné la mort d'O. Bassène et a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre eux.

La défense a plaidé qu’aucune preuve tangible ne pouvait incriminer les mis en cause par rapport à ce cambriolage et au viol.

La chambre criminelle a rendu son délibéré aujourd'hui. Il acquitté M. Sow, P. Sow, A. Sow et A. K. Sow, et a condamné les cinq autres prévenus à la réclusion criminelle à perpétuité.


Affaire criminelle à Thiès : cinq accusés écopent de la perpétuité

Les faits reprochés remontent à 2021. Selon l’accusation, les prévenus auraient cambriolé la ferme de M. A. Sall, un émigré récemment revenu des États-Unis, avant de violer son épouse, Mme R. Ndiaye. Au cours de ces événements, O. Bassène, venu porter secours à la victime, a été abattu. Les prévenus étaient également accusés de détention illégale d’armes et de chanvre indien.

À la barre, A. Sow, ancien employé de la ferme, a reconnu avoir volé, avec A. Diop et A. K. Sow, une motopompe appartenant à la victime, mais a nié tout lien avec le cambriolage. Les autres prévenus ont nié les faits, malgré certaines reconnaissances lors de l’enquête préliminaire.

Le ministère public a requis cinq ans de réclusion criminelle pour le vol de la motopompe et la réclusion criminelle à perpétuité pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit et usage d’arme ayant entraîné la mort. La défense a plaidé l’absence de preuves tangibles pour accuser les mis en cause.

Le tribunal a finalement acquitté quatre prévenus: M. Sow, P. Sow, A. Sow et A. K. Sow et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité cinq autres, reconnus coupables des faits les plus graves.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Lundi 26 Janvier 2026 - 18:26 Horreur à Touba : quand la polygamie tourne au drame

Lundi 26 Janvier 2026 - 18:22 Daara de Touba : un maître coranique victime d’une attaque à la machette

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags