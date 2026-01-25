Affaire criminelle à Thiès : cinq accusés écopent de la perpétuité

Les faits reprochés remontent à 2021. Selon l’accusation, les prévenus auraient cambriolé la ferme de M. A. Sall, un émigré récemment revenu des États-Unis, avant de violer son épouse, Mme R. Ndiaye. Au cours de ces événements, O. Bassène, venu porter secours à la victime, a été abattu. Les prévenus étaient également accusés de détention illégale d’armes et de chanvre indien.



À la barre, A. Sow, ancien employé de la ferme, a reconnu avoir volé, avec A. Diop et A. K. Sow, une motopompe appartenant à la victime, mais a nié tout lien avec le cambriolage. Les autres prévenus ont nié les faits, malgré certaines reconnaissances lors de l’enquête préliminaire.



Le ministère public a requis cinq ans de réclusion criminelle pour le vol de la motopompe et la réclusion criminelle à perpétuité pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit et usage d’arme ayant entraîné la mort. La défense a plaidé l’absence de preuves tangibles pour accuser les mis en cause.



Le tribunal a finalement acquitté quatre prévenus: M. Sow, P. Sow, A. Sow et A. K. Sow et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité cinq autres, reconnus coupables des faits les plus graves.

