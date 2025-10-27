Affaire PRODAC : l’ancien ministre Pape Malick Ndour libéré mais placé sous bracelet électronique





L’ancien ministre Pape Malick Ndour a été libéré après son audition par le juge d’instruction du parquet financier, mais il demeure placé sous bracelet électronique.



Selon les informations disponibles, le juge n’a pas suivi le réquisitoire du procureur, qui avait demandé la délivrance d’un mandat de dépôt. Cette décision fait suite aux contestions formulées par les avocats de l’ancien ministre, qui ont plaidé pour une mesure alternative à la détention.



Le coordonnateur des cadres de l’Alliance pour la République (APR) avait été interpellé par la Division des Investigations Criminelles (DIC) dans le cadre de l’enquête sur le Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC).



Après une garde à vue et une audition sur le fond du dossier, il a été présenté au juge d’instruction du parquet financier, qui a finalement ordonné sa libération sous surveillance électronique.

