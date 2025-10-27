Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Affaire PRODAC : l’ancien ministre Pape Malick Ndour libéré mais placé sous bracelet électronique


Rédigé le Vendredi 7 Novembre 2025 à 17:36 | Lu 44 fois Rédigé par


L’ancien ministre Pape Malick Ndour, entendu par le juge d’instruction du parquet financier dans le cadre du dossier PRODAC, a été libéré et placé sous bracelet électronique après le rejet de la demande de mandat de dépôt du procureur.


Affaire PRODAC : l’ancien ministre Pape Malick Ndour libéré mais placé sous bracelet électronique

 

L’ancien ministre Pape Malick Ndour a été libéré après son audition par le juge d’instruction du parquet financier, mais il demeure placé sous bracelet électronique.

Selon les informations disponibles, le juge n’a pas suivi le réquisitoire du procureur, qui avait demandé la délivrance d’un mandat de dépôt. Cette décision fait suite aux contestions formulées par les avocats de l’ancien ministre, qui ont plaidé pour une mesure alternative à la détention.

Le coordonnateur des cadres de l’Alliance pour la République (APR) avait été interpellé par la Division des Investigations Criminelles (DIC) dans le cadre de l’enquête sur le Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC).

Après une garde à vue et une audition sur le fond du dossier, il a été présenté au juge d’instruction du parquet financier, qui a finalement ordonné sa libération sous surveillance électronique.



Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Thiès : le tribunal tranche dans l’affaire d’escroquerie liée au réseau QNet

- 07/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : le tribunal tranche dans l’affaire d’escroquerie liée au réseau QNet
Le Tribunal des flagrants délits de Thiès a rendu son verdict dans une affaire d’escroquerie impliquant deux membres d’un réseau de marketing QNet, condamnant les prévenus à des peines de prison et...

Tivaouane : lancement d’un grand projet de drainage des eaux pluviales par l’ONAS

- 07/11/2025 - 0 Commentaire
Tivaouane : lancement d’un grand projet de drainage des eaux pluviales par l’ONAS
Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement lance à Tivaouane un projet de drainage des eaux pluviales, financé à plus de 7,5 milliards FCFA, pour améliorer le cadre de vie et renforcer la...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags