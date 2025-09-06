Accident mortel entre Sinthiou Malem et Koussanar : un décès et 34 blessés graves

Un grave accident de la route est survenu dans la nuit de dimanche à lundi, aux environs de 22 heures, entre Sinthiou Malem et Koussanar. Un bus a effectué un violent dérapage avant de se renverser, provoquant un lourd bilan : un mort et 34 blessés graves. La victime décédée a été identifiée comme Chekou Sissao, ressortissant malien âgé de 38 ans.



Les blessés ont été transportés en urgence vers le centre hospitalier régional de Tambacounda. D’après les premiers témoignages des rescapés, la vitesse excessive du véhicule serait à l’origine du drame.



Les sapeurs-pompiers, appuyés par la gendarmerie de Tambacounda, sont rapidement intervenus pour porter secours aux passagers. Le chauffeur du bus, Malick Diouf, domicilié à Mbour, a été interpellé et placé en garde à vue pour homicide involontaire.



🔹 SENEWEB