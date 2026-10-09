Accident mortel à Tivaouane : deux jeunes de 21 et 19 ans tués

Un grave accident de la circulation a coûté la vie à deux jeunes à Tivaouane, dans la nuit de samedi. La collision, impliquant une moto Jakarta et un camion-plateau, s’est produite aux environs de 22 h 30, à proximité du centre hospitalier Seydi El Hadji Malick Sy. Le conducteur du poids lourd a été placé en garde à vue.



La route a de nouveau été le théâtre d’un drame à Tivaouane. Deux jeunes, qui circulaient à bord d’une moto de type Jakarta, ont perdu la vie à la suite d’une violente collision avec un camion-plateau de marque Renault.



Selon les informations rapportées par l’Agence de presse sénégalaise (APS), l’accident s’est produit samedi soir, vers 22 h 30, à hauteur du centre hospitalier Seydi El Hadji Malick Sy.



Les deux occupants de la moto ont été grièvement blessés dans le choc. Alertés, les sapeurs-pompiers de Tivaouane sont intervenus pour les évacuer vers l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Malgré leur prise en charge, les deux jeunes ont finalement succombé à leurs blessures.



Les deux victimes identifiées

Les victimes ont été identifiées comme étant Cheikh Yaba Diouf, né le 8 mars 2005 à Tivaouane, qui conduisait la moto, et Babacar Niang, né le 20 janvier 2007 dans la même commune, qui était son passager.

Leur décès plonge leurs proches dans la douleur et remet une nouvelle fois en lumière les conséquences dramatiques des accidents impliquant les deux-roues et les poids lourds.



Le chauffeur du camion placé en garde à vue

Au volant du camion-plateau se trouvait El Hadj Fallou Seck, âgé de 50 ans et domicilié à Touba. À la suite de l’accident, il a été placé en garde à vue au commissariat urbain de Tivaouane.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de la collision et d’établir les responsabilités éventuelles. À ce stade, les conclusions de l’enquête n’ont pas encore été communiquées.

Ce nouveau drame relance les préoccupations liées à la sécurité routière, notamment dans les zones urbaines où les motos Jakarta, très utilisées pour le transport de personnes, partagent la chaussée avec des véhicules de grand gabarit.