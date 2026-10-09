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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Accident mortel à Tivaouane : deux jeunes de 21 et 19 ans tués
Un grave accident de la circulation a coûté la vie à deux jeunes à Tivaouane, dans la nuit de samedi. La collision, impliquant une moto Jakarta et un camion-plateau, s’est produite aux environs de 22 h 30, à proximité du centre hospitalier Seydi El Hadji Malick Sy. Le conducteur du poids lourd a été placé en garde à vue.
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Dimanche 11 Octobre 2026 - 16:47 Chantier sans sécurité à Pikine : la mort tragique d'un jeune maçon
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Dimanche 11 Octobre 2026 - 16:42 Pikine : un bébé retrouvé mort dans un sachet, sa mère accouche d’un second enfant
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