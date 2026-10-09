ARÈNE NATIONALE : LE LUTTEUR FILS DE KATY ÉVACUÉ À L’HÔPITAL APRÈS UNE CHUTE

Un incident avant même le combat

Une affiche annulée

En attente de nouvelles sur son état de santé

Selon nos sources, seuls neuf des dix combats initialement programmés ont pu se tenir. La blessure du lutteur a conduit à l’annulation de son combat et à son évacuation vers une structure hospitalière.D’après le quotidien sportif Record, Fils de Katy aurait glissé pendant son échauffement. L’incident serait survenu alors qu’il se préparait à entrer en compétition.Le lutteur a ensuite été évacué à l’hôpital pour recevoir des soins. Les informations publiées qualifient sa blessure de potentiellement sérieuse, sans toutefois préciser la partie du corps atteinte ni fournir un diagnostic médical détaillé.En l’absence de renseignements supplémentaires, il n’est donc pas possible de déterminer la durée de son indisponibilité ou les conséquences de cet incident sur la suite de sa carrière sportive.Le combat entre Fils de Katy et Niakh Diarignou figurait parmi les confrontations prévues lors de cette journée de lutte. La blessure de Fils de Katy a empêché la tenue de cette affiche, modifiant ainsi le programme initial.Dans la lutte avec frappe, les préparatifs physiques constituent une étape importante avant l’entrée dans l’arène. L’échauffement permet aux athlètes de préparer leurs muscles et leurs articulations à l’effort, mais une chute peut survenir à tout moment et compromettre leur participation.Cet incident rappelle l’importance de la prise en charge rapide des sportifs blessés et de la mise en place de dispositifs médicaux adaptés lors des grandes manifestations sportives.Pour l’heure, les informations disponibles ne permettent pas de préciser la nature exacte de la blessure du lutteur ni les résultats des examens médicaux.Les supporters et les amateurs de lutte attendent donc des nouvelles plus précises sur son état de santé. En attendant, l’annulation du combat constitue le principal impact sportif de cet incident.La priorité reste désormais la prise en charge de Fils de Katy et la confirmation de son état de santé par des sources médicales ou sportives fiables.