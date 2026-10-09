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AFFAIRE ASTOU PIERRE NDIAYE : DES QUESTIONS SUR LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE APRÈS UNE AGRESSION À L’ACIDE


Rédigé le Lundi 12 Octobre 2026 à 14:11 | Lu 42 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’affaire Astou Pierre Ndiaye connaît de nouveaux développements. Après la mort de cette femme qui avait été victime d’une agression à l’acide, les investigations s’intéressent désormais à d’éventuelles défaillances médico-administratives dans le suivi de son dossier.


AFFAIRE ASTOU PIERRE NDIAYE : DES QUESTIONS SUR LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE APRÈS UNE AGRESSION À L’ACIDE
Cette nouvelle orientation donne à l’affaire une dimension supplémentaire. Au-delà de la recherche des responsabilités liées à l’agression, les enquêteurs cherchent à comprendre si les procédures médicales et administratives ont été correctement suivies durant la prise en charge de la victime.
 

Une victime qui avait subi une agression particulièrement grave

Astou Pierre Ndiaye, présentée dans les informations publiées comme une caissière travaillant au restaurant Le Fourgon, avait été victime d’une agression à l’acide. L’affaire avait suscité une vive émotion en raison de la gravité des blessures et des conséquences de ce type d’attaque sur la santé physique et psychologique des victimes.
  Les informations relayées par la presse indiquent que la victime avait bénéficié de soins médicaux après l’agression. Son état aurait nécessité une prise en charge prolongée, comprenant notamment des interventions et des soins spécialisés.
 
Après une période durant laquelle une amélioration aurait été constatée, son état de santé se serait dégradé. Elle est finalement décédée le 1er octobre 2026.
 
Une embolie pulmonaire a été évoquée dans les informations publiées, mais les éléments médicaux complets permettant d’établir précisément les causes du décès doivent être distingués des hypothèses rapportées.
 

Des procédures médico-légales au centre des investigations

Selon les informations attribuées à Dakarposte, l’enquête s’intéresse notamment à certaines pièces médico-administratives qui auraient été absentes du dossier. Des interrogations auraient été soulevées sur les réquisitions médicales et les démarches médico-légales effectuées après l’agression et durant les soins.
 
Ces éléments sont importants dans une affaire de cette nature. Les certificats médicaux, les comptes rendus d’hospitalisation, les examens pratiqués et les éventuelles réquisitions constituent des documents essentiels pour retracer l’évolution de l’état de santé d’une victime.
  Ils peuvent également permettre aux enquêteurs et aux experts de mieux comprendre les liens éventuels entre les blessures initiales, les complications médicales et le décès.
  Toutefois, l’absence alléguée de certains documents ne suffit pas, à elle seule, à démontrer une faute médicale ou administrative. Il faut déterminer quelles pièces étaient nécessaires, si elles ont réellement fait défaut et quelles conséquences éventuelles ces lacunes ont pu avoir.
 

La rechercheresponsabilités

Les investigations devraient permettre de reconstituer la chronologie de la prise en charge et de déterminer si les procédures applicables ont été respectées. Les personnes concernées pourraient être entendues afin de préciser les décisions prises et les démarches accomplies.
  L’enquête doit également distinguer les responsabilités éventuellement liées à l’agression de celles qui pourraient relever du suivi médical ou administratif.
 
À ce stade, les conclusions définitives ne peuvent être tirées sans disposer des résultats complets de l’enquête et des éléments médicaux pertinents.
 
Cette affaire rappelle l’importance de la traçabilité des soins, de la conservation des documents médico-légaux et du suivi rigoureux des victimes de violences graves. Pour les proches d’Astou Pierre Ndiaye, l’enjeu est désormais de comprendre les circonstances de son décès et d’obtenir des réponses étayées par les investigations.


Lat Soukabé Fall

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