L'Actualité au Sénégal

À Cambérène, Ngor et Yoff Layène, les Layènes célèbrent l’héritage de Seydina Limamou Lahi


Rédigé le Samedi 3 Janvier 2026 à 10:43 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La communauté Layène se prépare à commémorer le 146ᵉ anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Lahi, avec des festivités prévues les lundi 19 et mardi 20 janvier 2026, sous la direction spirituelle du Khalife général, Seydina Mouhamadou Lamine Lahi.


Les cérémonies débuteront à Cambérène, devant le mausolée de Seydina Issa Rouhoulahi, avant de se poursuivre à la grotte des Almadies à Ngor en fin de journée du lundi 19 janvier. Le lendemain, les fidèles se retrouveront à Yoff Layène pour le Yoor Yoor, suivi d’une grande cérémonie officielle dans l’après-midi.

Selon les organisateurs, ces commémorations sont autant des moments de ferveur religieuse que des occasions de promouvoir la solidarité, la paix et le civisme au sein de la communauté. Le thème de cette année, « La solidarité islamique face aux défis contemporains », sera abordé à travers des prières, des discours et des échanges avec les fidèles.

Le Khalife général et les responsables religieux insistent sur l’importance de ces rituels pour renforcer les valeurs communautaires et rappeler l’héritage spirituel de Seydina Limamou Lahi, dont l’appel continue d’inspirer les Layènes à travers le Sénégal et au-delà.



Lat Soukabé Fall

