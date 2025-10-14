13ᵉ collecte destinée à la prison de Thiès : Mouhamed Seck déplore les longues détentions préventives

Lors de la remise du don, composé de vivres, de produits d’hygiène et de matériel sanitaire, Mouhamed Seck a rappelé que la privation de liberté ne doit jamais signifier la perte de dignité.



« Nous avons rencontré des jeunes qui sont en détention depuis plus de deux ans sans jugement. C’est une situation profondément injuste. La détention préventive prolongée est une souffrance morale et sociale », a-t-il déclaré devant la presse.



Le militant social a appelé les autorités judiciaires à réformer le système de traitement des dossiers afin de réduire les délais d’attente des prévenus. Selon lui, la lenteur de la justice ne fait qu’alimenter la frustration et compromettre la réinsertion sociale des détenus.



Les représentants de l’administration pénitentiaire, présents à la cérémonie, ont salué la régularité de ces collectes qui permettent d’améliorer le quotidien des pensionnaires de la MAC de Thiès.

Cette 13ᵉ édition a mobilisé plusieurs partenaires locaux, des entreprises et des particuliers sensibles à la cause carcérale.



« Ce que fait l’association Cœur Citoyen va au-delà de la charité : c’est une leçon d’humanité et de solidarité », a souligné le régisseur adjoint de la prison.



En conclusion, Mouhamed Seck a réaffirmé son engagement à poursuivre cette œuvre sociale, tout en plaidant pour une humanisation du système judiciaire et pénitentiaire sénégalais, où, selon lui, « la justice doit aller de pair avec la dignité humaine ».

