Tragédie à Mboro-sur-Mer : un garçon de 10 ans se noie malgré l’intervention des secours


Rédigé le Mercredi 15 Octobre 2025 à 13:35 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Mboro-sur-Mer est plongée dans le deuil après la noyade tragique d’un garçon âgé de 10 ans survenue ce mardi lors d’une baignade. Selon les témoins présents, l’enfant se trouvait en train de profiter de la mer lorsqu’il a été surpris par une vague et s’est retrouvé en difficulté. Malgré l’intervention rapide des secours alertés par les proches, les tentatives de réanimation ont été vaines.


Les autorités locales et les services de secours ont rappelé l’importance de la vigilance autour des zones de baignade, particulièrement pour les enfants. Les accidents en mer, souvent liés à l’imprudence ou à l’absence de surveillance, restent malheureusement fréquents, même sur des plages réputées sûres.

Les familles et les accompagnateurs sont encouragés à respecter strictement les consignes de sécurité : ne jamais laisser les enfants sans surveillance, privilégier les zones surveillées par des maîtres-nageurs, et équiper les plus jeunes de dispositifs de flottaison adaptés.

La communauté de Mboro-sur-Mer est sous le choc, et les habitants expriment leur solidarité envers la famille endeuillée. Ce drame rappelle également la nécessité pour les autorités de renforcer les mesures de sécurité sur les plages et de sensibiliser davantage le public aux risques liés à la baignade en mer.

En mémoire du jeune garçon, des appels à la prudence et à la responsabilité sont lancés afin d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent.



