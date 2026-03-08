ol insolite à Cambérène : le voleur aidait la victime à retrouver ses propres moutons

Tout commence par une plainte déposée contre X par A. Sow, propriétaire d’un enclos situé à la cité Nations Unies de Cambérène 2. Dans la nuit du 12 au 13 février, il constate la disparition de 15 moutons mâles de race ordinaire.





Selon les premiers éléments de l’enquête, les animaux ont été emportés après une effraction de l’enclos. Les indices laissés sur place laissaient penser que les bêtes avaient été transportées à l’aide d’un véhicule, signe d’une opération soigneusement préparée.





Alertés, les policiers du commissariat de l’Unité 15 des Parcelles Assainies ont immédiatement ouvert une enquête pour retrouver les animaux et identifier les auteurs de ce vol.



Les investigations ont permis aux enquêteurs d’obtenir un premier résultat. L’un des moutons appartenant à la victime a été retrouvé dans un atelier de menuiserie à Guédiawaye.





En remontant la piste, les policiers ont découvert que l’animal avait été déposé sur place par un certain Abdoulaye Diop, un homme de 38 ans se présentant comme commerçant et domicilié à Guédiawaye, cité Hamo 3.





Mais la surprise a été grande lorsque les enquêteurs ont appris que cet homme n’était autre que l’ami proche du plaignant.



L’affaire prend une tournure encore plus étonnante lorsque les policiers découvrent que Abdoulaye Diop participait activement aux recherches organisées par la victime pour retrouver les moutons disparus.





Autrement dit, celui qui était soupçonné d’être l’auteur du vol aidait lui-même à chercher le bétail qu’il avait dérobé.





Face à ces éléments troublants, les enquêteurs ont décidé de se rendre à son domicile pour effectuer une perquisition.



La descente policière a rapidement confirmé les soupçons. Dans l’enclos du suspect, treize moutons appartenant à A. Sow ont été retrouvés.





Interrogé en présence de son avocat, Abdoulaye Diop a finalement reconnu les faits. Il a avoué avoir dérobé les animaux dans l’enclos de son ami.





Il a également expliqué qu’un des moutons était mort après avoir souffert d’une diarrhée.



Lors de son audition, le mis en cause a soutenu avoir planifié l’opération seul. Toutefois, il a admis avoir sollicité l’aide de plusieurs personnes pour transporter les moutons, en leur faisant croire que le bétail lui appartenait.





Ces individus auraient ainsi participé au transport des animaux du lieu du vol jusqu’à son domicile, sans savoir qu’ils prenaient part à une opération illégale.





L’enquête se poursuit afin de déterminer toutes les circonstances de cette affaire qui a profondément surpris les habitants du quartier.

