Le chef de l’État appelle à accélérer les projets routiers prioritaires



Lors du Conseil des ministres tenu mercredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a invité le gouvernement à renforcer la mise en œuvre des projets d’infrastructures routières jugés prioritaires et déjà validés.

Selon la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, le chef de l’État a également demandé l’élaboration et l’application d’un nouveau schéma routier national. Cette orientation vise à adapter la planification des infrastructures aux évolutions rapides du territoire.

Cette stratégie devra tenir compte de l’urbanisation croissante du pays ainsi que du développement progressif des différents pôles économiques. L’objectif est d’optimiser l’organisation du réseau routier afin de mieux accompagner ces transformations.