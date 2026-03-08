Menu
Le chef de l’État appelle à accélérer les projets routiers prioritaires


Rédigé le Jeudi 12 Mars 2026 à 03:56 | Lu 49 fois Rédigé par


Lors du Conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement d’accélérer les projets routiers prioritaires et de mettre en place un nouveau schéma routier national.


Lors du Conseil des ministres tenu mercredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a invité le gouvernement à renforcer la mise en œuvre des projets d’infrastructures routières jugés prioritaires et déjà validés.
Selon la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, le chef de l’État a également demandé l’élaboration et l’application d’un nouveau schéma routier national. Cette orientation vise à adapter la planification des infrastructures aux évolutions rapides du territoire.
Cette stratégie devra tenir compte de l’urbanisation croissante du pays ainsi que du développement progressif des différents pôles économiques. L’objectif est d’optimiser l’organisation du réseau routier afin de mieux accompagner ces transformations.



