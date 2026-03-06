Guédiawaye : surprise au ''kheud'', une mère découvre l’amant caché sous le lit de sa fille mineure

Selon des témoignages recueillis dans le quartier, la mère s’était rendue dans la chambre de l’adolescente pour l’appeler à rejoindre la famille à table. En soulevant les draps du lit, elle aurait aperçu des mouvements suspects. En vérifiant sous le lit, elle serait alors tombée nez à nez avec un jeune homme qui s’y était caché.





La découverte a immédiatement provoqué une vive altercation dans la maison. Alertés par les cris, des voisins se sont rassemblés devant le domicile, tandis que la situation dégénérait en dispute familiale. L’homme, identifié comme un jeune adulte du quartier, aurait tenté de se justifier avant d’être remis aux autorités.





Informées de l’incident, les forces de l’ordre se sont rendues sur place pour calmer la tension et procéder aux premières vérifications. L’individu a été conduit au poste pour audition, tandis que la famille, sous le choc, a également été entendue afin d’éclaircir les circonstances de sa présence dans la chambre de la mineure.





Dans ce quartier populaire de Guédiawaye, l’affaire fait désormais grand bruit. Entre indignation, rumeurs et débats sur la surveillance des adolescents, les habitants commentent largement cet épisode qui a transformé un simple repas du matin en affaire familiale et judiciaire.

