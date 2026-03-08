Menu
Bagarre à Dakar : « J’ai attrapé ses parties intimes », raconte une locataire


Rédigé le Mardi 10 Mars 2026 à 13:16 | Lu 59 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire de loyer impayé a pris une tournure insolite ce mardi devant le Tribunal d’instance de Dakar. Samba Diouf, courtier domicilié à Yoff, est poursuivi pour coups et blessures volontaires sur Mariama Touré, locataire d’une maison dont il assure la gestion.


Selon le prévenu, la confrontation est survenue lorsqu’il est allé demander à la locataire de libérer la chambre qu’elle occupait, en raison du non-paiement du loyer. « Elle ne payait plus et avait même consommé sa caution. Je gère la maison pour le compte de la propriétaire. Quand je suis venu lui demander de quitter les lieux, la discussion a dégénéré », a-t-il expliqué à la barre.
 

Le récit a pris un tournant inattendu lorsque le prévenu affirme que la locataire l’aurait agressé de manière intime. « Elle m’a attrapé le sexe. Je l’ai mordue au visage », a-t-il déclaré, suscitant l’hilarité dans la salle d’audience.
 

De son côté, Mariama Touré reconnaît la bagarre mais accuse le courtier d’avoir tenu des propos injurieux avant que les échanges ne dégénèrent. « Il m’a traitée de “Peulh”. Nous nous sommes battus et, oui, je lui ai attrapé les parties intimes. Mais il m’a mordue au visage », a-t-elle affirmé en montrant ses blessures au tribunal.
 

Constituée partie civile, Mariama Touré réclame deux millions de FCFA à titre de dommages et intérêts. Le procureur de la République a requis l’application stricte de la loi pénale, tandis que la défense a plaidé pour la clémence. L’affaire a été mise en délibéré et le verdict est attendu le 12 mars prochain.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

