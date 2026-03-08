Bagarre à Dakar : « J’ai attrapé ses parties intimes », raconte une locataire

Selon le prévenu, la confrontation est survenue lorsqu’il est allé demander à la locataire de libérer la chambre qu’elle occupait, en raison du non-paiement du loyer. « Elle ne payait plus et avait même consommé sa caution. Je gère la maison pour le compte de la propriétaire. Quand je suis venu lui demander de quitter les lieux, la discussion a dégénéré », a-t-il expliqué à la barre.





Le récit a pris un tournant inattendu lorsque le prévenu affirme que la locataire l’aurait agressé de manière intime. « Elle m’a attrapé le sexe. Je l’ai mordue au visage », a-t-il déclaré, suscitant l’hilarité dans la salle d’audience.





De son côté, Mariama Touré reconnaît la bagarre mais accuse le courtier d’avoir tenu des propos injurieux avant que les échanges ne dégénèrent. « Il m’a traitée de “Peulh”. Nous nous sommes battus et, oui, je lui ai attrapé les parties intimes. Mais il m’a mordue au visage », a-t-elle affirmé en montrant ses blessures au tribunal.





Constituée partie civile, Mariama Touré réclame deux millions de FCFA à titre de dommages et intérêts. Le procureur de la République a requis l’application stricte de la loi pénale, tandis que la défense a plaidé pour la clémence. L’affaire a été mise en délibéré et le verdict est attendu le 12 mars prochain.

