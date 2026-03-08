Thiès se mobilise pour l’hygiène publique à l’approche du 4 Avril

Cette initiative est portée par la brigade régionale d’hygiène, en collaboration avec l’armée de la zone militaire n°7. Elle vise à promouvoir des comportements responsables en matière d’hygiène publique et à encourager les citoyens à adopter de meilleures pratiques dans l’utilisation des infrastructures sanitaires mises à leur disposition.





Les autorités expliquent que cette campagne a pour objectif principal de prévenir les risques sanitaires liés à l’insalubrité, mais aussi d’améliorer durablement le cadre de vie des populations. Les équipes déployées sur le terrain mènent des actions d’information et de sensibilisation auprès des usagers afin de rappeler les bonnes pratiques : maintenir les toilettes propres après usage, éviter les dégradations et veiller au respect des installations publiques.





Cette opération intervient dans un contexte particulier. La ville de Thiès s’apprête en effet à accueillir les cérémonies officielles de la fête nationale du Fête de l’Indépendance du Sénégal, qui se dérouleront cette année en présence du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Un événement d’envergure qui devrait attirer une forte affluence dans la capitale du rail.





Conscientes de cet enjeu, les autorités locales souhaitent anticiper les défis liés à l’hygiène et à la salubrité publique. La campagne vise ainsi à renforcer la culture du civisme citoyen et à rappeler que la propreté des espaces publics est l’affaire de tous.





Au-delà de la préparation de la fête nationale, les organisateurs espèrent que cette initiative contribuera à instaurer durablement de bonnes habitudes au sein des populations. Pour eux, la préservation de l’environnement urbain et la promotion de l’hygiène publique constituent des éléments essentiels pour la santé et le bien-être collectif.

