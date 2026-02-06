Zone des Niayes : des maraîchers alertent sur une maladie qui menace leurs récoltes





Dans la commune de Notto Gouye Diama, des exploitants des villages de Beureup Dia, Beureup Ba et Beureup Sow tirent la sonnette d’alarme face à une maladie apparue depuis plusieurs jours dans leurs champs.



D’après des informations recueillies dans le département de Tivaouane, les signes observés sur les cultures de pomme de terre et de tomate ressemblent au mildiou. L’attaque provoque un dessèchement rapide du feuillage, entraînant de fortes pertes de rendement et parfois la destruction totale de parcelles en quelques jours.



Modou Fall Ndiaye, producteur de la zone, se dit dépassé par l’ampleur des dégâts déjà enregistrés. Selon lui, certains agriculteurs envisagent d’activer leurs assurances par crainte de pertes financières importantes. Il explique que les plants se détériorent très rapidement et que la récolte pourrait être anéantie en peu de temps.



Un phénomène similaire avait déjà été constaté il y a plus de cinq ans, poussant certains exploitants à délaisser la pomme de terre au profit de l’oignon, considéré plus résistant. Aujourd’hui, cette nouvelle apparition ravive les inquiétudes dans un secteur déjà fragilisé par le coût des intrants et les conditions climatiques.



Les horticulteurs appellent les autorités et services techniques à intervenir en urgence. Ils demandent un diagnostic phytosanitaire complet, un accompagnement accru et la mise à disposition de produits adaptés afin de protéger l’activité horticole, principale source de revenus de nombreuses familles de la zone des Niayes.

