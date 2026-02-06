Menu
Thiès : circulation suspendue sur la Promenade des Thiessois le 18 février


Rédigé le Mardi 17 Février 2026 à 10:24 | Lu 45 fois Rédigé par


La municipalité annonce une fermeture temporaire d’un axe routier à Thiès le 18 février 2026 en raison de préparatifs liés au défilé du 4 avril.


La municipalité de Thiès annonce la fermeture provisoire de la voie reliant la Promenade des Thiessois à la station EDK (Avenue Caen) le mercredi 18 février 2026, entre 09h00 et 13h00.

Cette interruption de la circulation est prévue pour permettre à l’Armée d’effectuer une reconnaissance du site, incluant le passage et les manœuvres de véhicules lourds, dans le cadre des préparatifs du défilé du 4 avril 2026.

Les automobilistes sont invités à utiliser les itinéraires alternatifs et à redoubler de vigilance aux abords de la zone concernée.

La mairie remercie les habitants pour leur compréhension et leur collaboration.


