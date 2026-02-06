Trafic de migrants : trois suspects présentés au parquet après une enquête à la frontière

Trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans un réseau organisé de migration clandestine ont été présentées le 13 février 2026 au procureur près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Elles font face à des poursuites pour association de malfaiteurs, tentative de migration par voie aérienne, faux documents de séjour belge et escroquerie.

L’affaire a débuté à Rosso, à la frontière sénégalo-mauritanienne, où un individu a été arrêté au poste de sortie alors qu’il revenait de Mauritanie avec un titre de séjour belge falsifié. Durant son audition, il a expliqué avoir obtenu ce document auprès d’un complice lié au présumé organisateur du réseau, moyennant quatre millions de francs CFA à payer une fois arrivé en Espagne.

Les investigations de l’antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants, relevant de la Direction de la Police des frontières, ont mis en évidence un dispositif frauduleux sophistiqué. Le groupe utilisait notamment de faux relevés bancaires affichant plus de 24 millions de FCFA et des affiches de concerts falsifiées.

Selon les enquêteurs, le principal suspect se servait de l’image d’un chanteur pour présenter les candidats comme des membres d’un orchestre en tournée. Un agent d’agence de voyages installé aux Parcelles Assainies a reconnu avoir fabriqué ces documents à sa demande.

Cette opération démontre la vigilance accrue des forces de sécurité face à des réseaux qui multiplient les stratagèmes pour contourner les contrôles aux frontières. L’enquête judiciaire devra désormais préciser le rôle de chacun dans ce dossier encore en cours d’exploration.