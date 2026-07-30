

Les fortes précipitations enregistrées dans la nuit de jeudi à vendredi ont fortement perturbé la circulation dans la commune de Ballou, située dans le département de Bakel. Les pluies ont notamment dégradé la route qui dessert le poste de santé de la localité, compliquant l'accès des habitants.

D'après les données du service météorologique local, 102 mm de pluie ont été relevés à Ballou, tandis que la commune voisine de Gabou a enregistré 125 mm, soit le cumul le plus important du département.

Les fortes pluies ont également provoqué la montée des eaux au niveau du pont reliant Yaféra au village de Ballou, rendant les déplacements encore plus difficiles.

Selon des témoignages recueillis sur place, le village n'a pas été inondé. En revanche, la route conduisant au poste de santé est devenue impraticable, obligeant les habitants à traverser l'eau à pied pour accéder à cette infrastructure sanitaire.