Ziguinchor : une tentative d’introduction de produits illicites déjouée à la maison d’arrêt





Un fait pour le moins inhabituel a été signalé à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Ziguinchor. Le mercredi 07 janvier, le directeur de l’établissement pénitentiaire a remis deux détenus à la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) pour une affaire liée à la circulation de produits prohibés en milieu carcéral.



Les faits ont été découverts à l’occasion d’un contrôle de routine effectué par les agents de la prison. Un colis jugé suspect, destiné à un détenu nommé Babacar Ba, âgé de 21 ans et né le 1er avril 2004, a attiré l’attention des surveillants. Le paquet contenait un pot de yaourt, également appelé lait caillé, qui ne présentait au premier abord rien d’anormal.



Toutefois, l’inspection approfondie du contenu a permis de mettre au jour un sachet en plastique soigneusement dissimulé à l’intérieur du pot. Celui-ci renfermait une quantité de chanvre indien estimée à vingt grammes, révélant une méthode de dissimulation élaborée visant à contourner les dispositifs de sécurité de l’établissement.



Interrogé par l’administration pénitentiaire, Babacar Ba a reconnu les faits. Il a indiqué que le produit n’était pas destiné à son usage personnel, mais devait être remis à un autre pensionnaire de la prison, Abasse Sagna, âgé de 26 ans. Ces déclarations ont mis en évidence l’existence d’un système organisé d’échanges illicites entre détenus au sein de la MAC.



Face à la gravité de la situation, la direction de l’établissement a décidé de saisir les services compétents. Les deux détenus ont ainsi été remis, le même jour, à la Brigade régionale des stupéfiants de Ziguinchor. Ils ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête en cours.



Les investigations se poursuivent afin de déterminer la provenance exacte du produit saisi, d’identifier d’éventuels intervenants extérieurs impliqués dans l’acheminement du colis et d’évaluer l’étendue de ce réseau opérant en milieu carcéral.

