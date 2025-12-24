Ziguinchor : une opération de sécurité met fin aux activités d’un individu suspecté





Les services spécialisés basés à Ziguinchor ont mené, le lundi 22 décembre 2025, une opération ayant abouti à l’interpellation d’un individu soupçonné d’activités contraires à la réglementation en vigueur.



Cette intervention s’inscrit dans le cadre d’une action de sécurisation soigneusement préparée par les agents relevant de l’Office central chargé de la lutte contre les circuits illicites. Au cours de l’opération, une quantité estimée à cinquante (50) kilogrammes de substances interdites a été découverte et saisie. Le produit était dissimulé et destiné à une distribution non autorisée.



Les forces engagées ont également procédé à l’immobilisation du deux-roues utilisé par le mis en cause, un moyen qui aurait servi au déplacement et à l’acheminement de la marchandise.



La personne interpellée a été mise à la disposition des autorités judiciaires compétentes. Une procédure est actuellement en cours afin d’identifier l’ensemble des acteurs impliqués, de retracer le circuit utilisé et de neutraliser durablement cette organisation.

