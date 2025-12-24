Menu
Ziguinchor : une opération de sécurité met fin aux activités d’un individu suspecté


À Ziguinchor, une intervention menée par les services spécialisés a permis l’interpellation d’un individu et la saisie d’une importante cargaison de substances interdites.


Les services spécialisés basés à Ziguinchor ont mené, le lundi 22 décembre 2025, une opération ayant abouti à l’interpellation d’un individu soupçonné d’activités contraires à la réglementation en vigueur.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre d’une action de sécurisation soigneusement préparée par les agents relevant de l’Office central chargé de la lutte contre les circuits illicites. Au cours de l’opération, une quantité estimée à cinquante (50) kilogrammes de substances interdites a été découverte et saisie. Le produit était dissimulé et destiné à une distribution non autorisée.

Les forces engagées ont également procédé à l’immobilisation du deux-roues utilisé par le mis en cause, un moyen qui aurait servi au déplacement et à l’acheminement de la marchandise.

La personne interpellée a été mise à la disposition des autorités judiciaires compétentes. Une procédure est actuellement en cours afin d’identifier l’ensemble des acteurs impliqués, de retracer le circuit utilisé et de neutraliser durablement cette organisation.




Actualité à Thiès

Assises nationales des Daara : Thiès relance le débat sur l’avenir de l’enseignement coranique

Lat Soukabé Fall - 23/12/2025 - 0 Commentaire
Assises nationales des Daara : Thiès relance le débat sur l’avenir de l’enseignement coranique
La ville de Thiès a abrité, ce 23 décembre, les Assises nationales des Daara, une rencontre d’envergure consacrée à la réforme et à la valorisation de l’enseignement coranique au Sénégal. L’événement...

Thiès : Deuxième édition du forum MOHEBS pour l’enseignement bilingue à l’école Cheikh Ibra Fall

Lat Soukabé Fall - 23/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Deuxième édition du forum MOHEBS pour l’enseignement bilingue à l’école Cheikh Ibra Fall
L’école élémentaire Cheikh Ibra Fall de Thiès a organisé ce mardi la deuxième édition du forum communautaire MOHEBS (Modèle Harmonisé d’Enseignement Bilingue au Sénégal), qui concerne tous les...

Actualités

Popenguine : interception d’une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière

- 24/12/2025 - 0 Commentaire
Popenguine : interception d’une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière
Une opération menée par la Brigade territoriale de Popenguine a permis l’interpellation de 123 personnes à bord d’une pirogue en partance pour l’Europe, dans le cadre de la lutte contre l’émigration...

Nécrologie : Le monde de la culture à Thiès en deuil, Dialy Bou Niul nous a quittés

- 24/12/2025 - 0 Commentaire
Nécrologie : Le monde de la culture à Thiès en deuil, Dialy Bou Niul nous a quittés
C’est une triste nouvelle qui vient de frapper le monde culturel sénégalais et particulièrement la ville de Thiès. Nous venons d'apprendre ce 24 décembre 2025 le décès de Dialy Bou Niul à la suite...
