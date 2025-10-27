Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Ziguinchor : un gardien retrouvé mort sur son lieu de travail au marché Boucotte


Rédigé le Jeudi 6 Novembre 2025 à 11:51 | Lu 53 fois Rédigé par


Un gardien du marché Boucotte à Ziguinchor a été découvert sans vie dans la nuit de mercredi à jeudi. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du décès.


Ziguinchor : un gardien retrouvé mort sur son lieu de travail au marché Boucotte

 

Un drame est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi au marché Boucotte, à Ziguinchor, où un gardien a été retrouvé mort sur son lieu de travail.

L’homme, originaire de Nyassia et résidant au quartier Boudody, a été découvert sans vie vers deux heures du matin, selon plusieurs témoins présents sur les lieux.

Les sapeurs-pompiers, alertés peu après la découverte, ont transporté la dépouille vers la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor. Les services compétents y ont procédé aux premières constatations pour tenter de déterminer les circonstances du décès.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette disparition qui a profondément ému les commerçants et les habitants du quartier Boucotte.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Ziguinchor : un gardien retrouvé mort sur son lieu de travail au marché Boucotte

- 06/11/2025 - 0 Commentaire
Ziguinchor : un gardien retrouvé mort sur son lieu de travail au marché Boucotte
Un gardien du marché Boucotte à Ziguinchor a été découvert sans vie dans la nuit de mercredi à jeudi. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du décès.   Un drame est survenu dans la...

Rufisque : un faux guérisseur arrêté pour avoir filmé ses clientes à leur insu

- 06/11/2025 - 0 Commentaire
Rufisque : un faux guérisseur arrêté pour avoir filmé ses clientes à leur insu
À Rufisque, un homme se présentant comme guérisseur a été arrêté par la Division spéciale de la cybercriminalité pour avoir filmé plusieurs femmes à leur insu lors de séances prétendument...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags