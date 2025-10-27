Ziguinchor : un gardien retrouvé mort sur son lieu de travail au marché Boucotte





Un drame est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi au marché Boucotte, à Ziguinchor, où un gardien a été retrouvé mort sur son lieu de travail.



L’homme, originaire de Nyassia et résidant au quartier Boudody, a été découvert sans vie vers deux heures du matin, selon plusieurs témoins présents sur les lieux.



Les sapeurs-pompiers, alertés peu après la découverte, ont transporté la dépouille vers la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor. Les services compétents y ont procédé aux premières constatations pour tenter de déterminer les circonstances du décès.



Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette disparition qui a profondément ému les commerçants et les habitants du quartier Boucotte.

