L'Actualité au Sénégal

Ziguinchor : un enfant emporté par les eaux de ruissellement à Boucotte


Rédigé le Mardi 16 Septembre 2025 à 20:12


À Ziguinchor, un enfant de 7 ans a perdu la vie après avoir été emporté par les eaux de ruissellement dans un canal à ciel ouvert. Son corps a été retrouvé après plusieurs heures de recherches.


Un drame s’est produit ce mardi 16 septembre 2025 à Ziguinchor, dans la zone de Couloumba au quartier Boucotte. Un enfant d’environ 7 ans, en vacances dans la ville, a été emporté par les eaux de ruissellement alors qu’il se baignait sous la pluie dans un canal à ciel ouvert reliant plusieurs quartiers de la commune.

Alertés, les sapeurs-pompiers, la police et des volontaires ont immédiatement lancé les recherches. Sur place, des riverains, entre tristesse et colère, ont interpellé les autorités, appelant à sécuriser ce canal qui constitue chaque hivernage un danger pour la population.

Après plusieurs heures d’intenses recherches, le corps sans vie de l’enfant a été retrouvé puis transféré à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor.

