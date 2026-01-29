Ziguinchor: un èlève frappe son professeur au CEM de Boucotte

Au lieu de quitter la salle comme demandé, P.I. Dabo aurait saisi un morceau de brique et frappé le professeur à la tête. La violence du geste a causé une blessure nécessitant l’évacuation immédiate de G.C.C. Diatta à l’hôpital régional de Ziguinchor. Les médecins lui ont délivré un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de deux jours. La direction de l’établissement a rapidement alerté les autorités policières.





Le mis en cause a été conduit au commissariat de Ziguinchor, placé en garde à vue et entendu par les enquêteurs. Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor a été informé et une enquête approfondie a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’agression. Les élèves témoins de la scène ont été entendus. Les responsables scolaires insistent sur la nécessité de prévention de la violence en milieu éducatif.





Les parents ont exprimé leur inquiétude face à la gravité de l’incident. L’affaire a relancé le débat sur la sécurité dans les établissements scolaires de la région. Les autorités locales promettent un renforcement des patrouilles autour des écoles. Des mesures pédagogiques et disciplinaires seront appliquées pour éviter que de tels actes ne se reproduisent. L’enquête se poursuit afin de déterminer si d’autres élèves ont été impliqués.

