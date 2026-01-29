Starlink lance officiellement son internet haut débit au Sénégal



Le service d’internet haut débit de Starlink, la société fondée par Elon Musk, est maintenant accessible au Sénégal. L’annonce a été faite mardi soir par l’entrepreneur lui-même à travers son réseau social X.

Sur son site officiel, Starlink indique que son service couvre l’ensemble du territoire sénégalais. Grâce à sa technologie satellitaire, l’entreprise propose une connexion haut débit avec une faible latence, y compris dans les zones les plus éloignées.

Pour accéder à ce service, les utilisateurs doivent d’abord acquérir un kit de connexion. Le kit standard est proposé à 146 000 francs CFA, tandis que le kit mini est vendu à 117 000 francs CFA. À ces montants s’ajoutent des frais de livraison fixés à 14 000 francs CFA.

Starlink met à disposition deux formules d’abonnement destinées aux utilisateurs au Sénégal. La première offre, baptisée « Résidentiel », est la plus performante. Elle est facturée à 30 000 francs CFA par mois et propose un débit descendant compris entre 135 et 305 Mbit/s, ainsi qu’un débit montant allant de 20 à 40 Mbit/s.

La seconde formule, appelée « Résidentiel Lite », est proposée à 22 000 francs CFA par mois. Elle offre un débit descendant situé entre 80 et 200 Mbit/s, avec un débit montant variant de 15 à 35 Mbit/s.

Après l’inscription sur le site officiel de Starlink et le paiement du kit choisi, un délai estimé entre une et deux semaines est nécessaire pour la réception du matériel et l’activation de la connexion internet. seneweb