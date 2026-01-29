Accident mortel à la Patte d’Oie : un chauffeur condamné à une peine de prison ferme



Le chauffeur Mor Guèye Diop a été jugé ce 4 février 2026 par le tribunal des flagrants délits de Dakar dans une affaire d’homicide involontaire. Il avait été placé sous mandat de dépôt deux jours plus tôt, à la suite d’un accident mortel survenu vendredi dernier sur l’autoroute, à hauteur du rond-point de la Patte d’Oie.

Les faits concernent le décès du jeune Khadim Ndiaye. À moto de type Jakarta, la victime avait tenté de dépasser le bus par la droite. La collision qui s’en est suivie lui a coûté la vie. La violence de l’accident a provoqué une vive réaction parmi les motocyclistes présents sur les lieux, certains ayant incendié le bus après le drame.

À la barre, Mor Guèye Diop a reconnu les faits. Il a expliqué que le motocycliste l’avait dépassé par la droite et qu’il ne portait pas de casque. Le chauffeur a également précisé que son véhicule était en règle et disposait de tous les documents requis pour la conduite. Il a conclu son intervention en demandant la clémence du tribunal et en rendant hommage à la mémoire de la victime.

Entendu par le tribunal, le frère du défunt, parlant au nom de la famille, a indiqué qu’aucune demande de dommages et intérêts n’était formulée. Très ému, il a affirmé que la famille ne souhaitait pas accuser formellement le chauffeur, aucun de ses membres n’ayant été témoin direct de l’accident. Le juge a rappelé que la famille avait déjà accordé son pardon au prévenu dès l’enquête préliminaire.

Le procureur de la République a requis l’application stricte de la loi pénale. De leur côté, les avocats de la défense, Maîtres Mansour Ndiongue et Ibrahima Mbengue, ont plaidé pour une application indulgente de la loi.

Au terme des débats, le tribunal a reconnu Mor Guèye Diop coupable et l'a condamné à une peine de dix jours de prison ferme.