Importation frauduleuse : des tonnes de poulet saisies par la Douane

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et les circuits de distribution.



La Douane rappelle que ce type de trafic constitue une menace à la fois pour la santé publique et pour la production avicole nationale, déjà fragilisée.

Selon les autorités douanières, la marchandise était destinée à être écoulée sur le marché local en violation des réglementations en vigueur, notamment celles liées à l’importation de produits avicoles.La cargaison, jugée non conforme, présentait des risques potentiels pour la santé des consommateurs.