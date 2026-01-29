Menu
Importation frauduleuse : des tonnes de poulet saisies par la Douane


Rédigé le Mercredi 4 Février 2026 à 13:42 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les services des Douanes sénégalaises ont réalisé une importante saisie en interceptant près de 28 tonnes de cuisses de poulet introduites frauduleusement sur le territoire national. L’opération, menée à l’issue d’un contrôle minutieux, s’inscrit dans la lutte contre la fraude commerciale et sanitaire.


Selon les autorités douanières, la marchandise était destinée à être écoulée sur le marché local en violation des réglementations en vigueur, notamment celles liées à l’importation de produits avicoles.

La cargaison, jugée non conforme, présentait des risques potentiels pour la santé des consommateurs.
Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et les circuits de distribution.

La Douane rappelle que ce type de trafic constitue une menace à la fois pour la santé publique et pour la production avicole nationale, déjà fragilisée.


Lat Soukabé Fall

