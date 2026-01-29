Importation frauduleuse : des tonnes de poulet saisies par la Douane

Selon les autorités douanières, la marchandise était destinée à être écoulée sur le marché local en violation des réglementations en vigueur, notamment celles liées à l’importation de produits avicoles.
La cargaison, jugée non conforme, présentait des risques potentiels pour la santé des consommateurs.
La cargaison, jugée non conforme, présentait des risques potentiels pour la santé des consommateurs.
Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et les circuits de distribution.
La Douane rappelle que ce type de trafic constitue une menace à la fois pour la santé publique et pour la production avicole nationale, déjà fragilisée.
La Douane rappelle que ce type de trafic constitue une menace à la fois pour la santé publique et pour la production avicole nationale, déjà fragilisée.