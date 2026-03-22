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Ziguinchor : un conducteur de moto-taxi perd la vie après une agression nocturne


Rédigé le Lundi 23 Mars 2026 à 05:51 | Lu 55 fois Rédigé par


Un jeune conducteur de moto-taxi a perdu la vie après une agression survenue à Ziguinchor. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances des faits.


Ziguinchor : un conducteur de moto-taxi perd la vie après une agression nocturne

 

À Ziguinchor, dans le quartier de Santhiaba, un conducteur de moto-taxi âgé d’une vingtaine d’années a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi, selon une source sécuritaire.
Originaire du quartier de Kandialang, le jeune homme a été attaqué à l’arme blanche à proximité d’un supermarché. Il n’a pas survécu aux blessures subies lors de cette agression.
D’après les premiers éléments de l’enquête, les faits pourraient être liés à une altercation impliquant des jeunes issus de milieux qualifiés de sensibles. Cette hypothèse reste toutefois examinée avec précaution par les enquêteurs.
La même source indique que l’auteur présumé des faits est toujours en fuite et activement recherché.



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