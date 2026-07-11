Les éléments de l'Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) de Ziguinchor ont annoncé le démantèlement présumé d'un réseau d'organisation de voyages clandestins par voie maritime à destination des îles Canaries.

À l'issue de l'enquête, sept personnes ont été déférées devant le Pool judiciaire financier. Les investigations ont été ouvertes après des renseignements signalant la préparation d'un départ clandestin depuis la zone de Kafountine.

Selon les enquêteurs, le réseau opérait entre le Sénégal, la Gambie et l'Espagne. Deux personnes présentées comme les principaux organisateurs, l'une résidant en Gambie et l'autre en Espagne, sont actuellement recherchées.

D'après les éléments de l'enquête, l'un des mis en cause était chargé de la logistique, de la préparation du voyage, du recrutement des capitaines et de la coordination des opérations. Les autres personnes déférées sont soupçonnées d'avoir participé au recrutement des candidats au départ et à la conduite de l'embarcation.

Les enquêteurs indiquent que le projet concernait environ 150 candidats à l'émigration irrégulière, principalement de nationalités sénégalaise, gambienne et guinéenne, regroupés en Gambie avant leur embarquement. Les montants demandés variaient selon la nationalité des candidats.

Selon les autorités, les personnes mises en cause auraient déclaré que les fonds collectés devaient servir à financer la logistique, l'hébergement des candidats et l'entretien de la pirogue. Elles auraient également évoqué des difficultés économiques pour expliquer leur implication.

Au cours de l'opération, une pirogue destinée à la traversée ainsi qu'un moteur hors-bord ont été saisis.

Les investigations se poursuivent afin de retrouver les autres personnes recherchées dans ce dossier, tandis que la procédure suit son cours devant le Pool judiciaire financier.