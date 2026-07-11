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Bambey : onze candidats au BFEM interpellés pour une affaire de tricherie présumée


Rédigé le Mercredi 15 Juillet 2026 à 09:18 | Lu 54 fois Rédigé par


Onze candidats au BFEM, dont huit garçons et trois filles, ont été placés en garde à vue à Bambey dans le cadre d'une enquête pour tricherie présumée.


Bambey : onze candidats au BFEM interpellés pour une affaire de tricherie présumée
Onze candidats au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), dont huit garçons et trois filles, ont été interpellés mardi au CEM Bambey 2 dans le cadre d'une enquête portant sur une présumée affaire de tricherie.
Selon une source sécuritaire, les faits se sont déroulés aux environs de 17 heures après que le président du jury a signalé des comportements suspects aux forces de défense et de sécurité.
Les premières investigations indiquent que les candidats détenaient, dans leurs téléphones portables, les sujets des épreuves du BFEM au moment de leur interpellation.
Les onze suspects ont été placés en garde à vue au commissariat urbain de Bambey. Une enquête est en cours afin d'établir les circonstances de cette affaire et de déterminer l'existence d'éventuelles complicités.



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