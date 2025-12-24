Ziguinchor : lancement des travaux du Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce matin la cérémonie de pose de la première pierre du Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE) de Ziguinchor. L’événement s’est déroulé à Sindone, sur un terrain de 10 hectares, marquant le lancement officiel de ce vaste projet éducatif initié par le ministère de l’Éducation nationale.



Conçu comme un établissement de référence, le LYNAQE s’inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer la modernisation du système éducatif et à promouvoir l’égalité des chances. Le futur lycée entend offrir aux apprenants un cadre d’études exigeant, reposant sur la discipline, la qualité de l’enseignement et un accès équitable à une formation de haut niveau, tout en rapprochant les infrastructures scolaires modernes des communautés locales.



Le projet prévoit la réalisation d’un campus scolaire intégré, pensé selon des standards modernes. Les infrastructures comprendront des blocs pédagogiques en R+1, des locaux administratifs, une bibliothèque numérique, ainsi que des internats séparés pour les filles et les garçons. Le site sera également doté d’un réfectoire, d’une infirmerie et d’un amphithéâtre.



À cela s’ajouteront plusieurs équipements sportifs, dont des terrains multisports, un terrain de football aux normes et une piste d’athlétisme. Des logements administratifs et des aires de stationnement sont aussi prévus dans le cadre de ce projet éducatif d’envergure.

