Affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie : l’enquête s’élargit, le juge accélère la procédure

Depuis l’éclatement de cette affaire, l’opinion publique reste suspendue aux moindres développements. Les personnalités citées, connues du grand public pour leur présence médiatique, font désormais face à une procédure qui prend de l’ampleur.





D’après des sources proches du dossier, plusieurs auditions ont été programmées ces derniers jours. Le magistrat instructeur aurait également ordonné l’exploitation approfondie de téléphones portables et de supports numériques saisis lors des premières interpellations.





Les enquêteurs cherchent notamment à retracer les échanges, identifier d’éventuelles complicités et vérifier l’authenticité de certains éléments versés dans la procédure.





Au cœur du dossier, des faits présumés liés à des pratiques réprimées par la législation sénégalaise. Toutefois, les autorités judiciaires observent une grande prudence, rappelant que la présomption d’innocence demeure un principe fondamental.





L’enquête, initialement ciblée sur un cercle restreint, semble désormais s’élargir. D’autres noms pourraient être entendus à titre de témoins ou de mis en cause, selon l’évolution des investigations.





Cette extension de la procédure laisse penser que le juge soupçonne l’existence d’un réseau structuré ou, à tout le moins, d’interactions plus complexes que prévu.





Dans les coulisses du palais de justice, le dossier est qualifié de « sensible ». La forte médiatisation de l’affaire impose une rigueur extrême afin d’éviter toute erreur d’appréciation.





Les avocats des mis en cause, de leur côté, dénoncent ce qu’ils considèrent comme une pression sociale excessive. Ils affirment que leurs clients contestent fermement les faits qui leur sont reprochés.





Certains conseils envisagent même de déposer des requêtes en nullité, estimant que des irrégularités pourraient entacher certains actes de procédure.





Pendant ce temps, l’opinion se divise. Sur les réseaux sociaux, les débats sont vifs. Entre indignation, appels à la prudence et théories diverses, l’affaire dépasse désormais le simple cadre judiciaire.





Des organisations de la société civile suivent également l’évolution du dossier, appelant au respect strict des droits de toutes les parties.





Le parquet, pour sa part, reste discret. Aucune communication officielle détaillée n’a encore été faite sur l’état exact des charges retenues.





Toutefois, des sources indiquent que le juge pourrait prochainement convoquer une confrontation entre certains protagonistes afin de clarifier des contradictions relevées dans les déclarations.





Si les éléments réunis sont jugés suffisants, une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement pourrait être envisagée dans les prochaines semaines.





À l’inverse, si les charges s’avéraient insuffisantes, certaines personnes pourraient bénéficier d’un non-lieu partiel ou total.





En attendant, le dossier suit son cours, rythmé par les actes d’instruction et les expertises techniques en cours.





L’affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie s’impose déjà comme l’un des dossiers judiciaires les plus suivis de ce début d’année 2026 au Sénégal.





Entre enjeux médiatiques, implications sociales et considérations juridiques, la procédure promet encore de nombreux rebondissements.

