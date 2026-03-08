Ziguinchor: la gendarmerie neutralise un groupe de braqueurs en pleine opération

Selon des sources sécuritaires proches du dossier, l’opération a eu lieu au début du mois de mars lorsque les unités de la Légion de gendarmerie territoriale Sud ont été alertées d’un mouvement suspect autour du site industriel exploité par la SODECA, connue pour produire l’eau minérale « La Casamançaise ».



Les forces de sécurité, déjà mobilisées dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité dans la zone touristique de Cap Skirring, ont immédiatement déployé un dispositif autour de l’usine. Leur intervention rapide a permis de surprendre les malfaiteurs en pleine opération.





Pris de court, les suspects n’ont pas eu le temps de mener à bien leur plan. Les gendarmes ont procédé à l’arrestation de cinq membres présumés du commando, soupçonnés d’avoir planifié un cambriolage ciblant les installations de production de l’entreprise.



Les premières investigations menées par la gendarmerie ont révélé que l’affaire pourrait être liée à un réseau criminel organisé opérant dans la région sud. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer l’ampleur du groupe et à identifier d’éventuels complices.





Des sources proches de l’enquête indiquent que plusieurs pistes sont explorées, notamment la participation d’autres individus qui pourraient avoir fourni des informations logistiques ou facilité la préparation de l’attaque.



Les suspects interpellés sont actuellement en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Les investigations se poursuivent afin de démanteler l’ensemble du réseau et d’élucider les motivations exactes de cette tentative de cambriolage.





Cette opération réussie de la gendarmerie intervient dans un contexte de vigilance accrue dans la région de Ziguinchor, où les forces de sécurité multiplient les actions pour lutter contre le banditisme et protéger les infrastructures économiques stratégiques.

