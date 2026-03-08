Thiès : il jette 1 000 FCFA au sol, asperge un jakartaman de piment et le poignarde pour voler sa moto

Les faits remontent au 7 janvier 2024 à Thiès. Ce jour-là, le prévenu avait sollicité les services de A. Bâ, conducteur de moto Jakarta, pour être transporté jusqu’à Keur Thième Souaré.





En cours de route, G. Mancor aurait volontairement laissé tomber un billet de 1 000 FCFA avant de demander au conducteur de le ramasser. Profitant de ce moment d’inattention, il a projeté du piment en poudre dans les yeux du jakartaman dans le but de lui arracher les clés de la moto et de s’enfuir.





Mais la victime s’est opposée à cette tentative, déclenchant une violente altercation entre les deux hommes. Au cours de la bagarre, le prévenu a sorti un couteau et a porté un coup à la main du conducteur.





Tentant de fuir, A. Bâ a été poursuivi par son agresseur qui lui a ensuite asséné deux coups de couteau au dos, provoquant sa chute.





L’arrivée inopinée d’un véhicule de type L200 a finalement contraint l’agresseur à abandonner son projet et à prendre la fuite. Alertés par la scène, des passants ont réussi à interpeller le suspect avant de le remettre aux éléments du poste de police des Parcelles Assainies de Thiès. G. Mancor a ensuite été placé sous mandat de dépôt.





À la barre, le prévenu a reconnu les faits. Il a admis avoir voulu s’emparer de la moto et avoir donné des coups de couteau à la victime. Toutefois, il a soutenu qu’il n’avait pas l’intention de lui ôter la vie, affirmant avoir agi pour la dissuader de résister.





Il a également déclaré avoir porté ces coups après avoir reçu une pierre à la tête lancée par la victime durant l’altercation.





De son côté, le substitut du procureur a estimé que la tentative de vol et les violences sont clairement établies. Selon lui, le prévenu avait prémédité son acte en se munissant d’un couteau dans le but de déposséder la victime de sa moto.





Le représentant du ministère public a également souligné que l’issue de l’agression aurait pu être bien plus dramatique sans l’arrivée inattendue du véhicule L200.





Au regard de la gravité des faits et des circonstances de leur commission, il a demandé à la chambre criminelle de déclarer le prévenu coupable.





Le délibéré de l’affaire est fixé au 14 avril 2026.

