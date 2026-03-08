Assemblée nationale : examen mercredi du projet de loi durcissant la répression des actes contre-nature

Les députés de Assemblée nationale du Sénégal sont convoqués en séance plénière mercredi à 11 heures pour examiner un projet de loi portant modification de l’article 319 du Code pénal du Sénégal.

Dans un communiqué consulté par l’Agence de Presse Sénégalaise, la direction de la communication de l’institution parlementaire indique que les élus se pencheront sur le projet de loi n°05/2026 modifiant certaines dispositions de la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, déjà révisée par le passé.

Le texte sera présenté et défendu devant les députés par le ministre de la Justice.

Par ailleurs, plusieurs procédures judiciaires sont actuellement en cours concernant des personnes poursuivies pour divers faits, notamment des actes contre-nature, la transmission volontaire du VIH ou encore des opérations de blanchiment de capitaux.

Ces différentes affaires alimentent à nouveau le débat sur la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal.