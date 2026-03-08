Kédougou : un jeune orpailleur de 16 ans perd la vie dans un éboulement à Kharakhéna

Un accident est survenu lundi vers 23 heures sur un site d’exploitation minière situé à Kharakhéna, dans la commune de Bembou, région de Kédougou. Un jeune orpailleur âgé de 16 ans y a perdu la vie à la suite d’un éboulement, selon une source sécuritaire.
La victime, de nationalité guinéenne, travaillait sur ce périmètre d’orpaillage lorsqu’un effondrement s’est produit.
D’après la même source, ce nouveau drame porte à seize le nombre de décès enregistrés en l’espace de trois mois sur ce site d’exploitation minière.
Après les constats effectués par les éléments de la gendarmerie, le corps du jeune garçon a été transféré à l’hôpital régional de Kédougou.
Cet accident remet en lumière la question du travail des mineurs et des conditions d’exploitation dans certains sites d’orpaillage clandestins de la région.