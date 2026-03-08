Kédougou : un jeune orpailleur de 16 ans perd la vie dans un éboulement à Kharakhéna

Rédigé le Mardi 10 Mars 2026 à 17:50 | Lu 39 fois Rédigé par Rédaction

Un adolescent de 16 ans a perdu la vie dans un éboulement sur un site d’orpaillage à Kharakhéna, dans la région de Kédougou. Il s’agit du seizième décès enregistré en trois mois.