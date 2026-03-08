Ziguinchor : importante saisie de faux billets de 100 dollars

Les agents de la brigade commerciale de Séléty ont procédé à l’interpellation de deux individus suspectés d’appartenir à un réseau de faux monnayage international. Lors de leur arrestation, les suspects étaient en possession de 987 coupures de 100 dollars, toutes identifiées comme étant falsifiées.





La valeur totale de ces billets dépasse 55 millions de francs CFA, une somme qui, si elle avait été introduite dans le circuit économique, aurait pu provoquer des pertes importantes pour les commerçants et les institutions financières.





Les investigations menées par les douaniers révèlent que cette opération est le résultat d’un travail de renseignement et de surveillance mené pendant plusieurs jours. Les agents avaient été informés de mouvements suspects impliquant des transactions en devises étrangères entre plusieurs individus opérant dans la zone.





Une filature discrète a finalement permis de localiser les suspects et de procéder à leur interpellation en pleine ville.





Les autorités soupçonnent l’existence d’un réseau transfrontalier spécialisé dans la fabrication et la distribution de fausse monnaie dans plusieurs pays de la sous-région. Les deux individus arrêtés pourraient n’être que des maillons d’une chaîne plus vaste, impliquant des faussaires, des transporteurs et des distributeurs.





L’enquête vise désormais à identifier les commanditaires de cette opération et à démanteler entièrement le réseau.

