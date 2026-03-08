Sicap-Mbao : un enseignant sauve sa fille d’un viol collectif et fait arrêter deux suspects

Selon les informations recueillies, les faits se sont déroulés dans la nuit du 5 au 6 mars, peu après la rupture du jeûne. B. Kane, enseignant de profession et père de la victime, constate la disparition inquiétante de sa fille, A. B. Kane, âgée de 14 ans.





Pris de panique, il entame immédiatement des recherches dans le quartier et auprès des proches de l’adolescente. Pendant plusieurs heures, ses démarches restent vaines, jusqu’à ce qu’aux environs de 1 heure du matin, une information capitale lui parvienne : sa fille aurait été aperçue en compagnie de jeunes garçons dans une maison du quartier.



Sans perdre une minute, le père se rend à l’adresse indiquée. Accompagné d’un proche, il fait irruption dans un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble. La scène qu’il découvre dépasse l’entendement.





Dans la pièce, sa fille serait en train d’être violée à tour de rôle par plusieurs adolescents. Sous le choc mais déterminé, le père intervient immédiatement. Avec l’aide de son accompagnant, il parvient à maîtriser deux des agresseurs présumés, tandis que les autres prennent la fuite dans la confusion.



Au petit matin, les deux suspects maîtrisés sont conduits au poste de police de Sicap-Mbao. Face aux enquêteurs, ils passent aux aveux et livrent l’identité de leurs complices.





Les éléments de la brigade de recherches lancent alors une opération qui aboutit à l’interpellation de plusieurs adolescents âgés de 14 à 18 ans. Au total, dix suspects sont arrêtés. Deux autres individus, dont un dénommé Cheikh, restent activement recherchés par la police.





Les personnes interpellées sont pour la plupart des élèves ou des apprentis en formation dans différents métiers : football, mécanique, électricité automobile, menuiserie aluminium ou encore élèves dans l’enseignement secondaire et moyen.



Une réquisition a été adressée au centre de santé Khadimou Rassoul de Sicap-Mbao afin de procéder à des examens gynécologiques sur la victime.





Les conclusions médicales font état d’un hymen béant avec une déchirure ancienne. Le prélèvement vaginal effectué a également révélé la présence de spermatozoïdes, des éléments qui viennent renforcer les soupçons de viol.



Entendue par les enquêteurs en présence de son père, la jeune fille affirme avoir été enlevée puis conduite de force dans la maison de l’un des suspects, où elle aurait été violée à tour de rôle par les adolescents présents.





De leur côté, plusieurs mis en cause reconnaissent avoir eu des rapports sexuels avec la mineure, à l’exception de l’un d’entre eux. Toutefois, ils contestent les accusations d’enlèvement et de séquestration. Selon leur version, la victime aurait elle-même proposé des relations sexuelles.



Alerté de la gravité des faits, le procureur de la République, Saliou Dicko, a ordonné le placement en garde à vue de tous les suspects interpellés.





Ils doivent être déférés devant le parquet, tandis que l’enquête se poursuit afin d’élucider toutes les circonstances de cette affaire qui soulève une vive indignation dans l’opinion publique.

