Ziguinchor : bientôt la fin des travaux de l’aéroport et relance d’un projet de pont stratégique

À Ziguinchor, les travaux de l’aéroport sont sur le point d’être finalisés, tandis que le projet de construction d’un nouveau pont connaît une avancée significative. Ces initiatives visent à améliorer les infrastructures et à soutenir le développement économique de la région.

En marge de la prière de l’Aïd el-Fitr (Korité) célébrée au quartier HLM, le Premier ministre Ousmane Sonko a indiqué que le chantier de l’aéroport touche à sa fin. Selon ses propos, seules quelques interventions techniques restent à réaliser, notamment la pose de la dernière couche d’enrobé, avant une mise en service complète prévue d’ici le 30 avril.

Il a précisé qu’il aurait souhaité arriver directement par voie aérienne, mais les responsables des infrastructures lui ont confirmé que les travaux n’étaient pas encore totalement achevés.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a abordé le projet de construction d’un nouveau pont dans la capitale du Sud. Présenté comme un élément clé pour améliorer la circulation et faciliter les échanges économiques, ce projet a été relancé en 2024 avec l’arrivée des nouvelles autorités.

Un appel d’offres a été lancé, et une entreprise issue d’un partenariat sino-sénégalais a été sélectionnée pour mener à bien ce chantier, dont le coût est estimé à plusieurs centaines de milliards de francs CFA.

Le projet inclut également des travaux complémentaires, notamment l’aménagement de la route reliant Ziguinchor à Tobor, afin de renforcer la connectivité dans la zone.

Enfin, une somme de 30 milliards de francs CFA a déjà été prévue dans le budget pour finaliser les études techniques et permettre un démarrage rapide des travaux. Ces réalisations s’inscrivent dans une politique visant à moderniser les infrastructures et à favoriser le développement de la région.