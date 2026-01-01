Menu
L'Actualité au Sénégal

Ziarra omarienne 2026 : prières et recueillement pour Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno


Rédigé le Dimanche 4 Janvier 2026 à 11:50


L’édition 2026 de la Ziarra omarienne, dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, se tiendra dans la sobriété, à l’instar de l’année précédente. L’événement est prévu les 24 et 25 janvier 2026, dans un contexte marqué par les travaux de finition de la grande mosquée omarienne.


Ziarra omarienne 2026 : prières et recueillement pour Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno

Face à la presse, l’imam de la grande mosquée omarienne, Thierno Seydou Nourou Tall, a expliqué que cette organisation réduite sur deux jours résulte d’une décision concertée du comité d’organisation, notamment les Ahbab Cheikh Oumar, sous l’autorité du serviteur de la famille omarienne. En cause : la présence de matériaux de construction sur le site, qui limite considérablement l’espace d’accueil des fidèles.

« Les travaux en cours restreignent l’aire disponible, ce qui nous oblige à réduire la durée et l’ampleur de la manifestation religieuse », a-t-il précisé.

Ainsi, le samedi 24 janvier, la conférence religieuse, habituellement délocalisée, se tiendra exceptionnellement au niveau du mausolée. Le dimanche 25 janvier, date commémorant l’anniversaire du rappel à Dieu de Thierno Seydou Nourou Tall, sera entièrement consacré aux prières et invocations (douas).

Compte tenu des contraintes logistiques, l’imam a lancé un appel aux dahiras et aux imams établis hors de Dakar, les invitant à ne pas effectuer de déplacements massifs vers la capitale. Il les encourage plutôt à organiser la Ziarra et les séances de prières dans leurs localités respectives, au sein de leurs mosquées.

Événement religieux majeur au Sénégal, la Ziarra omarienne rend hommage chaque année aux grandes figures spirituelles de la famille de Cheikh Oumar Tall. Elle rassemble traditionnellement des milliers de fidèles venus se recueillir à Dakar, dans un esprit de foi, de communion et de transmission spirituelle.



Lat Soukabé Fall

