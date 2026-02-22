Houle dangereuse : l’ANACIM alerte sur les côtes sénégalaises de jeudi à dimanche

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis une alerte concernant une houle dangereuse attendue sur les côtes sénégalaises entre jeudi et dimanche.

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), l’agence indique qu’une houle de secteur Nord-ouest, pouvant dépasser 2,5 mètres, est progressivement attendue à partir du 26 février à 6 heures du matin sur Dakar et la Grande-Côte.

Le phénomène concernera d’abord le littoral compris entre le nord de la presqu’île du Cap-Vert et l’embouchure du fleuve Sénégal.

La houle devrait ensuite atteindre la Petite Côte et une zone située à 46 kilomètres au large de la Casamance à partir du 27 février à 22 heures, et persister jusqu’au dimanche 1er mars à 6 heures, précise l’ANACIM.