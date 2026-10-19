Zac Mbao : enquête après la mort d’un bijoutier retrouvé dans sa boutique

Rédigé le Lundi 19 Octobre 2026 à 09:23 | Lu 91 fois Rédigé par SEYELATYR

À Rufisque, un bijoutier de 55 ans, Modou Khabane Guèye, a été retrouvé mort dans sa boutique de Zac Mbao, le 17 octobre 2026 au soir. Selon les premiers constats rapportés par PressAfrik en s’appuyant sur Libération, des caméras de surveillance auraient été emportées et le disjoncteur aurait été coupé.





Une enquête est en cours à Rufisque (Zac Mbao) après la découverte du corps de Modou Khabane Guèye, 55 ans, gérant de la « Bijouterie Zac Mbao ». D’après 17 octobre 2026, gisant dans une mare de sang à l’intérieur de son commerce.

La bijouterie est située entre les ronds-points Axa et Sipres. Selon les mêmes sources, le corps aurait été retrouvé allongé derrière le comptoir, les pieds à peine visibles depuis la porte d’entrée. Les premiers éléments relevés sur place feraient état de traces de sang sur les rebords des murs, laissant supposer une lutte violente. Caméras emportées, coffre-fort resté fermé Les constatations rapportées indiquent aussi que des caméras de surveillance auraient été emportées et que le disjoncteur du compteur électrique aurait été coupé. Un coffre-fort aurait été retrouvé fermé, avec, selon les sources citées, des signes de tentatives d’ouverture.

Alertés, des éléments du commissariat de Rufisque se sont rendus sur les lieux, accompagnés de la police technique et scientifique, toujours selon PressAfrik/Libération. L’examen du corps aurait notamment mis en évidence une blessure ouverte au côté gauche de la tête et des hématomes.

Les policiers « disposeraient déjà d’une piste », selon les informations relayées. À ce stade, aucune communication officielle n’est rapportée dans l’article source. L’enseigne de la bijouterie de Zac Mbao dans le visuel publié par PressAfrik. Source de la photo Une enquête est en cours à Rufisque (Zac Mbao) après la découverte du corps de, 55 ans, gérant de la « Bijouterie Zac Mbao ». D’après PressAfrik , qui rapporte des informations publiées par Libération, la victime a été retrouvée dans la soirée du, gisant dans une mare de sang à l’intérieur de son commerce.La bijouterie est située. Selon les mêmes sources, le corps aurait été retrouvé, les pieds à peine visibles depuis la porte d’entrée. Les premiers éléments relevés sur place feraient état desur les rebords des murs, laissant supposer uneLes constatations rapportées indiquent aussi que desauraient été emportées et que leaurait été coupé. Unaurait été retrouvé fermé, avec, selon les sources citées, des signes deAlertés, des éléments duse sont rendus sur les lieux, accompagnés de la, toujours selon PressAfrik/Libération. L’examen du corps aurait notamment mis en évidence une blessure ouverte au côté gauche de la tête et des hématomes.Les policiers « disposeraient déjà d’une piste », selon les informations relayées. À ce stade, aucune communication officielle n’est rapportée dans l’article source.

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