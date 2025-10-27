Menu
Thiès : le tribunal tranche dans l’affaire d’escroquerie liée au réseau QNet


Rédigé le Vendredi 7 Novembre 2025 à 13:46 | Lu 57 fois Rédigé par


Le Tribunal des flagrants délits de Thiès a rendu son verdict dans une affaire d’escroquerie impliquant deux membres d’un réseau de marketing QNet, condamnant les prévenus à des peines de prison et au remboursement de la somme escroquée


La procédure judiciaire autour d’une affaire d’escroquerie liée au réseau de marketing QNet à Thiès a abouti à un verdict du Tribunal des flagrants délits.

Les faits remontent à la plainte d’un étudiant qui avait versé 885 000 F CFA après avoir été contacté pour une prétendue offre de formation, d’emploi et de visa international. L’intéressé s’était ensuite rendu compte qu’il s’agissait d’une opération frauduleuse et avait saisi la justice.

Au terme de l’enquête, deux membres du réseau ont été arrêtés et poursuivis pour escroquerie. L’un d’eux a reconnu avoir perçu les fonds avant de les remettre à son complice présumé, ce que ce dernier a nié.

Le tribunal les a déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés.

  • Le premier prévenu a été condamné à un an de prison ferme.

  • Le second a écopé de six mois avec sursis et d’une amende de 100 000 F CFA.

En outre, le tribunal a ordonné le remboursement solidaire de la somme de 885 000 F CFA à la victime, correspondant au montant détourné.




