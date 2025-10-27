« Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé »… Mais pourquoi Orelsan clashe Kyky ?

Alors ça, on ne l’avait pas vu venir ! Dans son titre La petite voix, issu de son nouvel album La Fuite en avant, le rappeur Orelsan fait parler une « petite voix », une sorte d’alter ego qui le couvre d’insultes et de reproches. Cette voix intérieure est un peu énervée contre Kylian Mbappé et sa famille, propriétaire, depuis l’été 2024, du Stade Malherbe Caen, le club que supporte le rappeur normand. « Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ». Le club de football occupe aujourd’hui la 10e place de National, terrible pour ce club historique.



Kylian Mbappé n’a pas perdu de temps et a déjà répondu à Orelsan sur X. Et a lire son texte, il n’a pas compris que c’est l’alter ego du rappeur qui balançait des horreurs et non le Caennais. « T’es le bienvenu pour ''sauver'' la ville que tu aimes tant Orelsan. PS : le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1 % sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie », a sèchement répliqué l’attaquant du Real Madrid et capitaine des Bleus. On attend que les deux hommes se retrouvent à la buvette du stade, un petit cornet de frites devant un match ça peut calmer du monde.