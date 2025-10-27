Tivaouane : lancement d’un grand projet de drainage des eaux pluviales par l’ONAS





Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, à travers l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), procédera le lundi 10 novembre au lancement officiel d’un projet de drainage des eaux pluviales dans la ville de Tivaouane, selon une source officielle.



La cérémonie sera présidée par le ministre Cheikh Tidiane Diéye, précise l’ONAS.



Ce programme a pour objectif d’améliorer durablement les conditions de vie des populations, de protéger l’environnement et de réduire les risques d’inondation et de stagnation des eaux pendant la saison des pluies. Il vise également à prévenir les maladies liées à l’eau, souvent observées en période d’hivernage.



Les travaux prévoient la construction de 16 kilomètres de canaux en béton armé, 300 mètres de tuyaux en PVC pour le raccordement des ruelles secondaires, ainsi que 6 550 mètres de tuyaux destinés à la connexion des regards à grille avaloirs.



Au total, 210 regards à grille avaloirs seront installés, avec leurs équipements techniques.



Financé par l’État du Sénégal à hauteur de 7 510 672 860 FCFA TTC, ce projet est présenté comme un investissement majeur destiné à renforcer la résilience urbaine et à améliorer la santé publique à Tivaouane.



Selon l’ONAS, cette initiative contribuera à prévenir les désagréments causés par les fortes pluies et à améliorer significativement le cadre de vie des habitants de la cité religieuse.

