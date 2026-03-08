Yoff : un nouveau-né retrouvé sans vie dans une armoire, une adolescente de 17 ans interpellée

Une affaire bouleversante s’est produite dans le quartier de Yoff-Aéroport, à Dakar. Lundi soir, une habitante de la zone a fait une découverte inattendue dans sa propre maison.





En ouvrant un tiroir d’une armoire, la femme tombe sur le corps sans vie d’un nouveau-né. Sous le choc, elle alerte immédiatement son mari, G. Ndiaye. Ce dernier contacte sans tarder les éléments de la brigade de gendarmerie de la Foire.





Les agents se rendent rapidement sur les lieux pour effectuer les premières constatations et tenter de comprendre les circonstances de cette découverte.





Au cours de leurs investigations, les soupçons se tournent vers l’aide-cuisinière du domicile, une adolescente de 17 ans identifiée sous les initiales M. Mballo, employée dans la maison depuis environ deux mois.





Selon des informations relayées par le journal Libération, la jeune fille aurait reconnu avoir donné naissance seule avant de dissimuler le nouveau-né dans l’armoire. Elle aurait expliqué avoir agi sous l’effet de la peur, redoutant la réaction de ses parents après avoir déjà eu un enfant hors mariage.





À l’issue de son audition, l’adolescente a été présentée au parquet dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte pour cette affaire.

