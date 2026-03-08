Bakel : Un adolescent succombe à une chute depuis la terrasse familiale

Siradji Diallo, âgé de 18 ans, s’était installé sur la terrasse familiale pour profiter de la fraîcheur, alors que la région connaît une forte canicule. Selon les premiers témoignages recueillis auprès des habitants, le jeune homme, profondément endormi, aurait chuté accidentellement au cours d’un épisode de somnambulisme.





Le drame s’est produit aux environs de 5 heures du matin. Les voisins, alertés par le bruit de la chute, ont rapidement prévenu les forces de l’ordre. La gendarmerie locale s’est rendue sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage.





Le corps de la victime a été transporté à la morgue du district sanitaire de Bakel, tandis que la communauté locale tente de faire face à cette disparition brutale. Les habitants de Samba Yidé, profondément affectés, décrivent Siradji comme un jeune homme calme et apprécié de tous.





La gendarmerie poursuit son enquête afin de confirmer les circonstances exactes de cette tragédie. Les autorités locales appellent à la prudence, notamment dans les habitations disposant de terrasses ou de toits accessibles, pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent.

