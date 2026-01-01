Menu
L'Actualité au Sénégal

Yeumbeul-Sud : découverte macabre sur la terrasse d’un immeuble du quartier Layène


Rédigé le Lundi 5 Janvier 2026 à 23:00 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame bouleversant s’est produit ce lundi 5 janvier 2026 à Yeumbeul-Sud, dans la banlieue dakaroise. Un jeune marchand ambulant âgé de 28 ans a été retrouvé sans vie, pendu sur la terrasse d’un immeuble du quartier Layène. Une enquête judiciaire est en cours pour élucider les circonstances exactes de ce décès tragique.


Selon les premiers éléments recueillis, la macabre découverte a été faite aux environs de 15 heures par un voisin de la victime, identifié sous les initiales F. K., 26 ans.
Alerté par une absence inhabituelle et un silence pesant, ce dernier est monté sur la terrasse de l’immeuble, où il a trouvé le corps sans vie du jeune homme, suspendu à l’aide d’un câble solidement attaché à un enclos métallique.
Aussitôt informés, les éléments du commissariat de police de Yeumbeul-Sud, sous la direction du lieutenant Sow, se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constats d’usage. D’après une source policière, aucune trace de lutte ni de violence n’a été relevée sur le corps de la victime, renforçant la thèse d’un suicide. Un banc retrouvé à proximité aurait servi de support pour commettre l’acte.
 
La victime, connue dans le quartier comme marchand ambulant, vivait modestement de son activité. Des voisins interrogés évoquent un jeune homme discret, sans histoires apparentes, même si certains reconnaissent qu’il traversait récemment des difficultés personnelles et économiques, fréquentes chez de nombreux jeunes de la banlieue dakaroise confrontés à la précarité.
 
Les sapeurs-pompiers ont ensuite évacué la dépouille vers la morgue de l’hôpital Général Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où une autopsie devra déterminer les causes exactes du décès. Le procureur de la République près le tribunal de Pikine-Guédiawaye a été saisi du dossier et a ordonné l’ouverture d’une enquête afin d’écarter toute zone d’ombre.
 
Ce nouveau drame relance le débat sur la santé mentale, la pression sociale et le désarroi silencieux qui touchent de nombreux jeunes au Sénégal, particulièrement dans les zones urbaines défavorisées. Plusieurs voix appellent déjà à un renforcement de l’accompagnement psychologique et social, afin de prévenir de telles tragédies.


Lat Soukabé Fall

