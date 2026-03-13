Éboulement sur un site minier à Kharakhéna : deux orpailleurs maliens perdent la vie

Un accident s’est produit vendredi sur un site minier exploité par Afrigold à Kharakhéna, localité située dans le département de Saraya, dans l’est du Sénégal. Deux jeunes orpailleurs ont perdu la vie à la suite d’un éboulement survenu dans la zone d’exploitation.

D’après une source sécuritaire, l’incident s’est produit le vendredi 13 mars 2026 dans ce périmètre minier situé dans la commune de Bembou. Une masse importante de sable et de pierres se serait brusquement détachée, ensevelissant les deux victimes.

Les tentatives de secours engagées par leurs compagnons n’ont pas permis de les dégager à temps. Les victimes, âgées d’environ 25 ans, étaient de nationalité malienne et résidaient dans la zone de Kharakhéna.

La même source indique que plusieurs éboulements ont été enregistrés ces derniers mois dans ce secteur d’exploitation d’Afrigold. Au total, ces accidents auraient causé dix-huit décès au cours des trois derniers mois.

Après le drame, les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale du Sénégal basée à Saraya se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations nécessaires. Les corps des victimes ont ensuite été transférés à la morgue de l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou.



aps